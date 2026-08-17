التحليل الفني اليوم لـ Core DAO (CORE) توفر صفحة Core DAO تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ CORE، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Core DAO أدناه. التسجيل

تغير سعر Core DAO (CORE) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.02133 -- +5.54% -11.76% -40.84%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Core DAO

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Core DAO عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي حيادي بيع 12 حيادي 3 شراء 11 المتوسطات المتحركة : شراء بيع 5 حيادي 0 شراء 9 المؤشرات الفنية : بيع بيع 7 حيادي 3 شراء 2 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.02143 0.02142 R2 0.02142 0.02142 R1 0.02142 0.02142 PP 0.02141 0.02141 S1 0.02141 0.02141 S2 0.0214 0.02141 S3 0.0214 0.0214

إشارات السوق الخاصة بـ Core DAO صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية 0.07M $5.98 M $5.91 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.26 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.26 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام -0.02M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.49 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.51 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Core DAO صافي التدفق سعر COREUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 $0.00 M 0.02 2026-08-16 $0.01 M 0.02 2026-08-15 $0.06 M 0.02 2026-08-14 -$0.03 M 0.02 2026-08-13 -$0.01 M 0.02 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق Core DAO (CORE) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Core DAO المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT CORE $0.02131 $0.02131 $0.02131 +4.82% 4.29M (USDT) تداول