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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Compound، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Compound، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

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التحليل الفني اليوم لـ Compound (COMP)

التحليل الفني اليوم لـ Compound (COMP)

توفر صفحة Compound تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ COMP، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Compound أدناه.

تغير سعر Compound (COMP)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$16.24---2.35%-5.15%-27.67%
اعرف المزيد عن سعر Compound

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Compound

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Compound عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع قوي
بيع 19
حيادي 4
شراء 3
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 14حيادي 0شراء 0
المؤشرات الفنية:بيعبيع 5حيادي 4شراء 3
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
16.2366
16.2333
R2
16.2333
16.2295
R1
16.2266
16.2271
PP
16.2233
16.2233
S1
16.2166
16.2195
S2
16.2133
16.2171
S3
16.2066
16.2133

إشارات السوق الخاصة بـ Compound

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
0.10M
$3.38 M
$3.28 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
-0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.07 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.09 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.07M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.29 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.22 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Compound

صافي التدفقسعر COMPUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M16.29
2026-08-16$0.00 M16.27
2026-08-15-$0.03 M16.18
2026-08-14-$0.06 M16.09
2026-08-13-$0.07 M16.12

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق Compound (COMP) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Compound المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTCOMP
$16.25
$16.25$16.25
-0.06%
3.31K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة COMP إلى USD

المبلغ

COMP
COMP
USD
USD

1 COMP = 16.23 USD

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