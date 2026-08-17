التحليل الفني اليوم لـ Compound (COMP) توفر صفحة Compound تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ COMP، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Compound أدناه. التسجيل

تغير سعر Compound (COMP) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $16.24 -- -2.35% -5.15% -27.67%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Compound

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Compound عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي بيع قوي بيع 19 حيادي 4 شراء 3 المتوسطات المتحركة : بيع قوي بيع 14 حيادي 0 شراء 0 المؤشرات الفنية : بيع بيع 5 حيادي 4 شراء 3 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 16.2366 16.2333 R2 16.2333 16.2295 R1 16.2266 16.2271 PP 16.2233 16.2233 S1 16.2166 16.2195 S2 16.2133 16.2171 S3 16.2066 16.2133

إشارات السوق الخاصة بـ Compound صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية 0.10M $3.38 M $3.28 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام -0.01M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.07 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.09 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.07M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.29 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.22 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Compound صافي التدفق سعر COMPUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 $0.00 M 16.29 2026-08-16 $0.00 M 16.27 2026-08-15 -$0.03 M 16.18 2026-08-14 -$0.06 M 16.09 2026-08-13 -$0.07 M 16.12 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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