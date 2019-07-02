التحليل الفني اليوم لـ Chiliz (CHZ) توفر صفحة Chiliz تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ CHZ، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Chiliz أدناه. التسجيل

تغير سعر Chiliz (CHZ) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.01225 -- -7.34% -22.28% -74.61%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Chiliz

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Chiliz عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي بيع بيع 11 حيادي 11 شراء 4 المتوسطات المتحركة : بيع قوي بيع 7 حيادي 6 شراء 1 المؤشرات الفنية : حيادي بيع 4 حيادي 5 شراء 3 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.01225 0.01225 R2 0.01225 0.01224 R1 0.01224 0.01224 PP 0.01224 0.01224 S1 0.01223 0.01223 S2 0.01223 0.01223 S3 0.01222 0.01223

إشارات السوق الخاصة بـ Chiliz صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية 0.41M $6.79 M $6.38 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام -0.08M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.50 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.58 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.05M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $1.72 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $1.67 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Chiliz صافي التدفق سعر CHZUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 -$0.02 M 0.01 2026-08-16 $0.01 M 0.01 2026-08-15 -$0.12 M 0.01 2026-08-14 $0.02 M 0.01 2026-08-13 $0.02 M 0.01 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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