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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Chiliz، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Chiliz، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن CHZ

معلومات سعر CHZ

ما هو CHZ

الوثيقة البيضاء لـ CHZ

الموقع الرسمي لـ CHZ

اقتصاد توكن CHZ

توقعات سعر CHZ

سجل CHZ

دليل شراء CHZ

محول عملة CHZ إلى الفيات

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التحليل الفني اليوم لـ Chiliz (CHZ)

التحليل الفني اليوم لـ Chiliz (CHZ)

توفر صفحة Chiliz تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ CHZ، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Chiliz أدناه.

تغير سعر Chiliz (CHZ)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.01225---7.34%-22.28%-74.61%
اعرف المزيد عن سعر Chiliz

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Chiliz

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Chiliz عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع
بيع 11
حيادي 11
شراء 4
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 7حيادي 6شراء 1
المؤشرات الفنية:حياديبيع 4حيادي 5شراء 3
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.01225
0.01225
R2
0.01225
0.01224
R1
0.01224
0.01224
PP
0.01224
0.01224
S1
0.01223
0.01223
S2
0.01223
0.01223
S3
0.01222
0.01223

إشارات السوق الخاصة بـ Chiliz

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
0.41M
$6.79 M
$6.38 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
-0.08M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.50 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.58 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.05M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$1.72 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$1.67 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Chiliz

صافي التدفقسعر CHZUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.02 M0.01
2026-08-16$0.01 M0.01
2026-08-15-$0.12 M0.01
2026-08-14$0.02 M0.01
2026-08-13$0.02 M0.01

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Chiliz

تداول أسواق Chiliz (CHZ) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Chiliz المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTCHZ
$0.01223
$0.01223$0.01223
-2.16%
7.18M (USDT)
/USDCCHZ
$0.01222
$0.01222$0.01222
-2.00%
4.38M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة CHZ إلى USD

المبلغ

CHZ
CHZ
USD
USD

1 CHZ = 0.01225 USD

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