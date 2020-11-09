شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلةSNDKمدخراتمركز الأحداثمركز المكافآت
المزيد
كرنفال TradFi مع 1,000,000$
التسجيل
توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول CONFLUX، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول CONFLUX، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن CFX

معلومات سعر CFX

ما هو CFX

الوثيقة البيضاء لـ CFX

الموقع الرسمي لـ CFX

اقتصاد توكن CFX

توقعات سعر CFX

سجل CFX

دليل شراء CFX

محول عملة CFX إلى الفيات

عقود CFX الفورية

CFX عقود USDT-M الآجلة

ما قبل السوق

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

التحليل الفني اليوم لـ CONFLUX (CFX)

التحليل الفني اليوم لـ CONFLUX (CFX)

توفر صفحة CONFLUX تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ CFX، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل CONFLUX أدناه.

تغير سعر CONFLUX (CFX)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.04285--+1.13%-7.01%-25.35%
اعرف المزيد عن سعر CONFLUX

المؤشرات الفنية الخاصة بـ CONFLUX

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ CONFLUX عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
حيادي
بيع 10
حيادي 8
شراء 8
المتوسطات المتحركة:شراءبيع 4حيادي 4شراء 6
المؤشرات الفنية:بيعبيع 6حيادي 4شراء 2
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.04284
0.04283
R2
0.04283
0.04283
R1
0.04283
0.04283
PP
0.04282
0.04282
S1
0.04282
0.04282
S2
0.04281
0.04282
S3
0.04281
0.04281

إشارات السوق الخاصة بـ CONFLUX

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.63M
$13.13 M
$13.76 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
-0.04M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.55 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.58 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.07M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$2.21 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$2.28 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ CONFLUX

صافي التدفقسعر CFXUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M0.04
2026-08-16-$0.07 M0.04
2026-08-15$0.04 M0.04
2026-08-14-$0.04 M0.04
2026-08-13-$0.01 M0.04

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن CONFLUX

تداول أسواق CONFLUX (CFX) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر CONFLUX المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTCFX
$0.04286
$0.04286$0.04286
+1.97%
1.44M (USDT)
/USDCCFX
$0.04284
$0.04284$0.04284
+2.04%
1.31M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة CFX إلى USD

المبلغ

CFX
CFX
USD
USD

1 CFX = 0.04285 USD

مزيد من التحليل الفني لعملات الكريبتو

ابحث عن المزيد من تحليلات أسعار العملات المشفرة الرائجة.