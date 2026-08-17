التحليل الفني اليوم لـ CELO (CELO) توفر صفحة CELO تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ CELO، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل CELO أدناه. التسجيل

تغير سعر CELO (CELO) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.06015 -- -8.42% -14.65% -24.33%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ CELO

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ CELO عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي حيادي بيع 13 حيادي 2 شراء 11 المتوسطات المتحركة : حيادي بيع 6 حيادي 0 شراء 8 المؤشرات الفنية : بيع بيع 7 حيادي 2 شراء 3 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.06005 0.06004 R2 0.06004 0.06003 R1 0.06003 0.06003 PP 0.06002 0.06002 S1 0.06001 0.06001 S2 0.06 0.06001 S3 0.05999 0.06

إشارات السوق الخاصة بـ CELO صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.02M $2.61 M $2.63 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.03 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.03 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.11 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.11 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ CELO صافي التدفق سعر CELOUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 $0.03 M 0.06 2026-08-16 -$0.01 M 0.06 2026-08-15 -$0.01 M 0.06 2026-08-14 -$0.02 M 0.06 2026-08-13 -$0.01 M 0.06 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق CELO (CELO) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر CELO المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT CELO $0.06015 $0.06015 $0.06015 -0.61% 931.49K (USDT) تداول