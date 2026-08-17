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التحليل الفني اليوم لـ CELO (CELO)

التحليل الفني اليوم لـ CELO (CELO)

توفر صفحة CELO تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ CELO، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل CELO أدناه.

تغير سعر CELO (CELO)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.06015---8.42%-14.65%-24.33%
اعرف المزيد عن سعر CELO

المؤشرات الفنية الخاصة بـ CELO

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ CELO عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
حيادي
بيع 13
حيادي 2
شراء 11
المتوسطات المتحركة:حياديبيع 6حيادي 0شراء 8
المؤشرات الفنية:بيعبيع 7حيادي 2شراء 3
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.06005
0.06004
R2
0.06004
0.06003
R1
0.06003
0.06003
PP
0.06002
0.06002
S1
0.06001
0.06001
S2
0.06
0.06001
S3
0.05999
0.06

إشارات السوق الخاصة بـ CELO

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.02M
$2.61 M
$2.63 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.03 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.03 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.11 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.11 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ CELO

صافي التدفقسعر CELOUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.03 M0.06
2026-08-16-$0.01 M0.06
2026-08-15-$0.01 M0.06
2026-08-14-$0.02 M0.06
2026-08-13-$0.01 M0.06

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق CELO (CELO) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر CELO المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTCELO
$0.06015
$0.06015$0.06015
-0.61%
931.49K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة CELO إلى USD

المبلغ

CELO
CELO
USD
USD

1 CELO = 0.06015 USD

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