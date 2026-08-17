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المزيد عن CCD

معلومات سعر CCD

ما هو CCD

الوثيقة البيضاء لـ CCD

الموقع الرسمي لـ CCD

اقتصاد توكن CCD

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التحليل الفني اليوم لـ Concordium (CCD)

التحليل الفني اليوم لـ Concordium (CCD)

توفر صفحة Concordium تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ CCD، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Concordium أدناه.

تغير سعر Concordium (CCD)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.003465--+7.74%+3.64%-34.48%
اعرف المزيد عن سعر Concordium

تدفق رأس المال الخاص بـ Concordium

صافي التدفقسعر CCDUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M0.00
2026-08-16$0.00 M0.00
2026-08-15$0.00 M0.00
2026-08-14-$0.01 M0.00
2026-08-13$0.01 M0.00

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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CCD USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع CCD باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود CCD USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Concordium (CCD) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Concordium المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTCCD
$0.003465
$0.003465$0.003465
+2.30%
23.69M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة CCD إلى USD

المبلغ

CCD
CCD
USD
USD

1 CCD = 0.003465 USD

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