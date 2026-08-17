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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول PancakeSwap، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول PancakeSwap، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

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التحليل الفني اليوم لـ PancakeSwap (CAKE)

التحليل الفني اليوم لـ PancakeSwap (CAKE)

توفر صفحة PancakeSwap تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ CAKE، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل PancakeSwap أدناه.

تغير سعر PancakeSwap (CAKE)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$1.461--+0.75%+3.91%+4.35%
اعرف المزيد عن سعر PancakeSwap

المؤشرات الفنية الخاصة بـ PancakeSwap

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ PancakeSwap عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع
بيع 16
حيادي 1
شراء 9
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 12حيادي 0شراء 2
المؤشرات الفنية:شراءبيع 4حيادي 1شراء 7
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
1.4589
1.4589
R2
1.4589
1.4588
R1
1.4588
1.4588
PP
1.4588
1.4588
S1
1.4587
1.4587
S2
1.4587
1.4587
S3
1.4586
1.4587

إشارات السوق الخاصة بـ PancakeSwap

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.39M
$4.00 M
$4.39 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
-0.05M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.43 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.48 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$1.66 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$1.65 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ PancakeSwap

صافي التدفقسعر CAKEUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.07 M1.46
2026-08-16$0.03 M1.46
2026-08-15$0.01 M1.43
2026-08-14$0.15 M1.42
2026-08-13-$0.11 M1.43

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن PancakeSwap

تداول أسواق PancakeSwap (CAKE) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر PancakeSwap المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTCAKE
$1.461
$1.461$1.461
+0.20%
291.57K (USDT)
/USDCCAKE
$1.459
$1.459$1.459
+0.20%
37.34K (USDT)

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المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة CAKE إلى USD

المبلغ

CAKE
CAKE
USD
USD

1 CAKE = 1.461 USD

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