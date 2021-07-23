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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Coin98، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Coin98، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن C98

معلومات سعر C98

ما هو C98

الوثيقة البيضاء لـ C98

الموقع الرسمي لـ C98

اقتصاد توكن C98

توقعات سعر C98

سجل C98

دليل شراء C98

محول عملة C98 إلى الفيات

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التحليل الفني اليوم لـ Coin98 (C98)

التحليل الفني اليوم لـ Coin98 (C98)

توفر صفحة Coin98 تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ C98، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Coin98 أدناه.

تغير سعر Coin98 (C98)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.01442---5.82%+11.52%-23.43%
اعرف المزيد عن سعر Coin98

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Coin98

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Coin98 عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع
بيع 15
حيادي 4
شراء 7
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 13حيادي 1شراء 0
المؤشرات الفنية:شراءبيع 2حيادي 3شراء 7
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.01441
0.01441
R2
0.01441
0.0144
R1
0.0144
0.0144
PP
0.0144
0.0144
S1
0.01439
0.01439
S2
0.01439
0.01439
S3
0.01438
0.01439

إشارات السوق الخاصة بـ Coin98

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-1.87M
$10.99 M
$12.86 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.10 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.10 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.20 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.21 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Coin98

صافي التدفقسعر C98USDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.04 M0.01
2026-08-16-$0.01 M0.01
2026-08-15$0.00 M0.01
2026-08-14-$0.05 M0.01
2026-08-13$0.02 M0.01

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Coin98

تداول أسواق Coin98 (C98) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Coin98 المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTC98
$0.01442
$0.01442$0.01442
-1.16%
4.87M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة C98 إلى USD

المبلغ

C98
C98
USD
USD

1 C98 = 0.01442 USD

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