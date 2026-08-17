التحليل الفني اليوم لـ BONE SHIBASWAP (BONE)
توفر صفحة BONE SHIBASWAP تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ BONE، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل BONE SHIBASWAP أدناه.
تغير سعر BONE SHIBASWAP (BONE)
|السعر الحالي
|24 ساعة
|7 أيام
|30 يوم
|90 يوم
|$0.04139
|--
|-5.55%
|-8.47%
|-27.62%
تدفق رأس المال الخاص بـ BONE SHIBASWAP
صافي التدفقسعر BONEUSDT
|السجل
|صافي التدفق
|السعر
|2026-08-17
|$0.00 M
|0.04
|2026-08-16
|$0.00 M
|0.04
|2026-08-15
|$0.00 M
|0.04
|2026-08-14
|$0.00 M
|0.04
|2026-08-13
|$0.00 M
|0.04
تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.
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الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
$0.04139
$0.04139$0.04139
-0.64%
1.63M (USDT)
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