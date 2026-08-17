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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول BONE SHIBASWAP، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول BONE SHIBASWAP، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

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التحليل الفني اليوم لـ BONE SHIBASWAP (BONE)

التحليل الفني اليوم لـ BONE SHIBASWAP (BONE)

توفر صفحة BONE SHIBASWAP تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ BONE، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل BONE SHIBASWAP أدناه.

تغير سعر BONE SHIBASWAP (BONE)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.04139---5.55%-8.47%-27.62%
اعرف المزيد عن سعر BONE SHIBASWAP

تدفق رأس المال الخاص بـ BONE SHIBASWAP

صافي التدفقسعر BONEUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M0.04
2026-08-16$0.00 M0.04
2026-08-15$0.00 M0.04
2026-08-14$0.00 M0.04
2026-08-13$0.00 M0.04

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن BONE SHIBASWAP

تداول أسواق BONE SHIBASWAP (BONE) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر BONE SHIBASWAP المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTBONE
$0.04139
$0.04139$0.04139
-0.64%
1.63M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة BONE إلى USD

المبلغ

BONE
BONE
USD
USD

1 BONE = 0.04139 USD

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