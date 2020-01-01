توكنوميكس BONE SHIBASWAP (BONE) اكتشف الرؤى الرئيسية حول BONE SHIBASWAP (BONE)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات BONE SHIBASWAP (BONE) BONE is a governance token of Shibaswap ecosystem which will allow the #ShibArmy to vote on upcoming proposals. The more BONE the user holds, the more weight their vote carries in these future endeavours. BONE has 250,000,000 tokens, and is designed to fit perfectly between the previous two tokens in regards to circulation supply. الموقع الرسمي: https://www.shibatoken.com/ مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x9813037ee2218799597d83D4a5B6F3b6778218d9 اشتر BONE الآن!

توكنوميكس BONE SHIBASWAP (BONE) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار BONE SHIBASWAP (BONE)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 43.04M $ 43.04M $ 43.04M إجمالي العرض: $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M العرض المتداول: $ 229.92M $ 229.92M $ 229.92M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 46.80M $ 46.80M $ 46.80M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 2.39 $ 2.39 $ 2.39 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.1762538643944796 $ 0.1762538643944796 $ 0.1762538643944796 السعر الحالي: $ 0.1872 $ 0.1872 $ 0.1872 معرفة المزيد عن سعر BONE SHIBASWAP (BONE)

توكنوميكس BONE SHIBASWAP (BONE): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس BONE SHIBASWAP (BONE) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BONE التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BONE التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BONE، استكشف السعر المباشر لتوكن BONE!

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