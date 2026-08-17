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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول BOOK OF MEME، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول BOOK OF MEME، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن BOME

معلومات سعر BOME

ما هو BOME

الموقع الرسمي لـ BOME

اقتصاد توكن BOME

توقعات سعر BOME

سجل BOME

دليل شراء BOME

محول عملة BOME إلى الفيات

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التحليل الفني اليوم لـ BOOK OF MEME (BOME)

التحليل الفني اليوم لـ BOOK OF MEME (BOME)

توفر صفحة BOOK OF MEME تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ BOME، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل BOOK OF MEME أدناه.

تغير سعر BOOK OF MEME (BOME)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.000815--+4.31%+105.91%+30.81%
اعرف المزيد عن سعر BOOK OF MEME

المؤشرات الفنية الخاصة بـ BOOK OF MEME

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ BOOK OF MEME عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع
بيع 15
حيادي 4
شراء 7
المتوسطات المتحركة:بيعبيع 11حيادي 0شراء 3
المؤشرات الفنية:حياديبيع 4حيادي 4شراء 4
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.0008153
0.000815
R2
0.000815
0.0008148
R1
0.0008148
0.0008147
PP
0.0008145
0.0008145
S1
0.0008143
0.0008143
S2
0.000814
0.0008142
S3
0.0008138
0.000814

إشارات السوق الخاصة بـ BOOK OF MEME

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.83M
$12.64 M
$13.47 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.05M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$2.23 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$2.18 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.03M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$3.29 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$3.26 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ BOOK OF MEME

صافي التدفقسعر BOMEUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.17 M0.00
2026-08-16$0.20 M0.00
2026-08-15$0.25 M0.00
2026-08-14-$0.03 M0.00
2026-08-13$0.15 M0.00

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن BOOK OF MEME

تداول أسواق BOOK OF MEME (BOME) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر BOOK OF MEME المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTBOME
$0.0008161
$0.0008161$0.0008161
-2.42%
105.76M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة BOME إلى USD

المبلغ

BOME
BOME
USD
USD

1 BOME = 0.000815 USD

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