التحليل الفني اليوم لـ BOOK OF MEME (BOME) توفر صفحة BOOK OF MEME تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ BOME، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل BOOK OF MEME أدناه. التسجيل

تغير سعر BOOK OF MEME (BOME) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.000815 -- +4.31% +105.91% +30.81%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ BOOK OF MEME

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ BOOK OF MEME عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي بيع بيع 15 حيادي 4 شراء 7 المتوسطات المتحركة : بيع بيع 11 حيادي 0 شراء 3 المؤشرات الفنية : حيادي بيع 4 حيادي 4 شراء 4 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.0008153 0.000815 R2 0.000815 0.0008148 R1 0.0008148 0.0008147 PP 0.0008145 0.0008145 S1 0.0008143 0.0008143 S2 0.000814 0.0008142 S3 0.0008138 0.000814

إشارات السوق الخاصة بـ BOOK OF MEME صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.83M $12.64 M $13.47 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.05M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $2.23 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $2.18 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.03M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $3.29 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $3.26 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ BOOK OF MEME صافي التدفق سعر BOMEUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 -$0.17 M 0.00 2026-08-16 $0.20 M 0.00 2026-08-15 $0.25 M 0.00 2026-08-14 -$0.03 M 0.00 2026-08-13 $0.15 M 0.00 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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