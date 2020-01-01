توكنوميكس BOOK OF MEME (BOME) اكتشف الرؤى الرئيسية حول BOOK OF MEME (BOME)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات BOOK OF MEME (BOME) BOOK OF MEME is a meme coin on Solana Chain الموقع الرسمي: https://llwapirxnupqu7xw2fspfidormcfar7ek2yp65nu7k5opjwhdywq.arweave.net/WuwHojdtHwp-9tFk8qBuiwRQR-RWsP91tPq656bHHi0 مستكشف الكتل: https://solscan.io/token/ukHH6c7mMyiWCf1b9pnWe25TSpkDDt3H5pQZgZ74J82 اشتر BOME الآن!

توكنوميكس BOOK OF MEME (BOME) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار BOOK OF MEME (BOME)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 127.72M $ 127.72M $ 127.72M إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 68.92B $ 68.92B $ 68.92B القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.03 $ 0.03 $ 0.03 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000134385659659206 $ 0.000134385659659206 $ 0.000134385659659206 السعر الحالي: $ 0.0018531 $ 0.0018531 $ 0.0018531 معرفة المزيد عن سعر BOOK OF MEME (BOME)

توكنوميكس BOOK OF MEME (BOME): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس BOOK OF MEME (BOME) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BOME التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BOME التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BOME، استكشف السعر المباشر لتوكن BOME!

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