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المزيد عن BNC

معلومات سعر BNC

ما هو BNC

الوثيقة البيضاء لـ BNC

الموقع الرسمي لـ BNC

اقتصاد توكن BNC

توقعات سعر BNC

سجل BNC

دليل شراء BNC

محول عملة BNC إلى الفيات

عقود BNC الفورية

BNC عقود USDT-M الآجلة

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التحليل الفني اليوم لـ Bifrost (BNC)

التحليل الفني اليوم لـ Bifrost (BNC)

توفر صفحة Bifrost تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ BNC، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Bifrost أدناه.

تغير سعر Bifrost (BNC)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.014591---5.07%+2.83%-49.86%
اعرف المزيد عن سعر Bifrost

تدفق رأس المال الخاص بـ Bifrost

صافي التدفقسعر BNCUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M0.01
2026-08-16$0.00 M0.01
2026-08-15$0.00 M0.01
2026-08-14$0.00 M0.01
2026-08-13$0.00 M0.02

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق Bifrost (BNC) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Bifrost المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTBNC
$0.014595
$0.014595$0.014595
+0.56%
1.94M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة BNC إلى USD

المبلغ

BNC
BNC
USD
USD

1 BNC = 0.014591 USD

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