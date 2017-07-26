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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Binance Coin، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Binance Coin، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

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التحليل الفني اليوم لـ Binance Coin (BNB)

التحليل الفني اليوم لـ Binance Coin (BNB)

توفر صفحة Binance Coin تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ BNB، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Binance Coin أدناه.

تغير سعر Binance Coin (BNB)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$604.53--0.00%+6.44%-5.55%
اعرف المزيد عن سعر Binance Coin

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Binance Coin

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Binance Coin عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع
بيع 18
حيادي 0
شراء 8
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 14حيادي 0شراء 0
المؤشرات الفنية:شراءبيع 4حيادي 0شراء 8
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
605.6333
605.5666
R2
605.5666
605.5284
R1
605.5333
605.5048
PP
605.4666
605.4666
S1
605.4333
605.4284
S2
605.3666
605.4048
S3
605.3333
605.3666

إشارات السوق الخاصة بـ Binance Coin

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-1.07M
$34.16 M
$35.22 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.03M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$10.81 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$10.78 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-1.34M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$42.85 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$44.19 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Binance Coin

صافي التدفقسعر BNBUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$3.32 M606.63
2026-08-16-$4.14 M607.40
2026-08-15$0.40 M611.71
2026-08-14$1.57 M606.75
2026-08-13-$1.55 M607.42

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Binance Coin

تداول أسواق Binance Coin (BNB) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Binance Coin المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTBNB
$604.53
$604.53$604.53
-0.47%
15.77K (USDT)
/USDCBNB
$604.35
$604.35$604.35
-0.38%
95.70 (USDT)
/USD1BNB
$605.19
$605.19$605.19
-0.44%
653.38 (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة BNB إلى USD

المبلغ

BNB
BNB
USD
USD

1 BNB = 604.53 USD

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