التحليل الفني اليوم لـ Binance Coin (BNB) توفر صفحة Binance Coin تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ BNB، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Binance Coin أدناه. التسجيل

تغير سعر Binance Coin (BNB) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $604.53 -- 0.00% +6.44% -5.55%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Binance Coin

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Binance Coin عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي بيع بيع 18 حيادي 0 شراء 8 المتوسطات المتحركة : بيع قوي بيع 14 حيادي 0 شراء 0 المؤشرات الفنية : شراء بيع 4 حيادي 0 شراء 8 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 605.6333 605.5666 R2 605.5666 605.5284 R1 605.5333 605.5048 PP 605.4666 605.4666 S1 605.4333 605.4284 S2 605.3666 605.4048 S3 605.3333 605.3666

إشارات السوق الخاصة بـ Binance Coin صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -1.07M $34.16 M $35.22 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.03M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $10.81 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $10.78 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام -1.34M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $42.85 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $44.19 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Binance Coin صافي التدفق سعر BNBUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 -$3.32 M 606.63 2026-08-16 -$4.14 M 607.40 2026-08-15 $0.40 M 611.71 2026-08-14 $1.57 M 606.75 2026-08-13 -$1.55 M 607.42 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق Binance Coin (BNB) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Binance Coin المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT BNB $604.53 $604.53 $604.53 -0.47% 15.77K (USDT) تداول / USDC BNB $604.35 $604.35 $604.35 -0.38% 95.70 (USDT) تداول / USD1 BNB $605.19 $605.19 $605.19 -0.44% 653.38 (USDT) تداول