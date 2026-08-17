التحليل الفني اليوم لـ Big Time (BIGTIME) توفر صفحة Big Time تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ BIGTIME، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Big Time أدناه. التسجيل

تغير سعر Big Time (BIGTIME) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.005184 -- -4.82% -21.73% -56.44%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Big Time

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Big Time عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي بيع بيع 15 حيادي 2 شراء 9 المتوسطات المتحركة : بيع قوي بيع 12 حيادي 0 شراء 2 المؤشرات الفنية : شراء بيع 3 حيادي 2 شراء 7 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.005185 0.005182 R2 0.005182 0.005181 R1 0.005181 0.00518 PP 0.005178 0.005178 S1 0.005177 0.005177 S2 0.005174 0.005176 S3 0.005173 0.005174

إشارات السوق الخاصة بـ Big Time صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.65M $7.35 M $8.00 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.01M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.31 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.30 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.51 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.51 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Big Time صافي التدفق سعر BIGTIMEUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 $0.00 M 0.01 2026-08-16 $0.29 M 0.01 2026-08-15 $0.01 M 0.01 2026-08-14 $0.09 M 0.00 2026-08-13 $0.03 M 0.00 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق Big Time (BIGTIME) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Big Time المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT BIGTIME $0.005193 $0.005193 $0.005193 -5.08% 11.65M (USDT) تداول