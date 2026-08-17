التحليل الفني اليوم لـ Big Time (BIGTIME)
تغير سعر Big Time (BIGTIME)
|السعر الحالي
|24 ساعة
|7 أيام
|30 يوم
|90 يوم
|$0.005184
|--
|-4.82%
|-21.73%
|-56.44%
المؤشرات الفنية الخاصة بـ Big Time
يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Big Time عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.
|المتوسطات المتحركة:
|بيع قوي
|بيع 12
|حيادي 0
|شراء 2
|المؤشرات الفنية:
|شراء
|بيع 3
|حيادي 2
|شراء 7
إشارات السوق الخاصة بـ Big Time
تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.
تدفق رأس المال الخاص بـ Big Time
|السجل
|صافي التدفق
|السعر
|2026-08-17
|$0.00 M
|0.01
|2026-08-16
|$0.29 M
|0.01
|2026-08-15
|$0.01 M
|0.01
|2026-08-14
|$0.09 M
|0.00
|2026-08-13
|$0.03 M
|0.00
تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.
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