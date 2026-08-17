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المزيد عن BIGTIME

معلومات سعر BIGTIME

ما هو BIGTIME

الوثيقة البيضاء لـ BIGTIME

الموقع الرسمي لـ BIGTIME

اقتصاد توكن BIGTIME

توقعات سعر BIGTIME

سجل BIGTIME

دليل شراء BIGTIME

محول عملة BIGTIME إلى الفيات

عقود BIGTIME الفورية

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التحليل الفني اليوم لـ Big Time (BIGTIME)

التحليل الفني اليوم لـ Big Time (BIGTIME)

توفر صفحة Big Time تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ BIGTIME، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Big Time أدناه.

تغير سعر Big Time (BIGTIME)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.005184---4.82%-21.73%-56.44%
اعرف المزيد عن سعر Big Time

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Big Time

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Big Time عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع
بيع 15
حيادي 2
شراء 9
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 12حيادي 0شراء 2
المؤشرات الفنية:شراءبيع 3حيادي 2شراء 7
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.005185
0.005182
R2
0.005182
0.005181
R1
0.005181
0.00518
PP
0.005178
0.005178
S1
0.005177
0.005177
S2
0.005174
0.005176
S3
0.005173
0.005174

إشارات السوق الخاصة بـ Big Time

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.65M
$7.35 M
$8.00 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.31 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.30 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.51 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.51 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Big Time

صافي التدفقسعر BIGTIMEUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M0.01
2026-08-16$0.29 M0.01
2026-08-15$0.01 M0.01
2026-08-14$0.09 M0.00
2026-08-13$0.03 M0.00

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق Big Time (BIGTIME) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Big Time المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTBIGTIME
$0.005193
$0.005193$0.005193
-5.08%
11.65M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة BIGTIME إلى USD

المبلغ

BIGTIME
BIGTIME
USD
USD

1 BIGTIME = 0.005184 USD

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