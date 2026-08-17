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المزيد عن BGB

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ما هو BGB

الوثيقة البيضاء لـ BGB

الموقع الرسمي لـ BGB

اقتصاد توكن BGB

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التحليل الفني اليوم لـ Bitget Token (BGB)

التحليل الفني اليوم لـ Bitget Token (BGB)

توفر صفحة Bitget Token تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ BGB، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Bitget Token أدناه.

تغير سعر Bitget Token (BGB)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$1.66183--+0.49%+0.66%-17.20%
اعرف المزيد عن سعر Bitget Token

تدفق رأس المال الخاص بـ Bitget Token

صافي التدفقسعر BGBUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M1.66
2026-08-16$0.00 M1.66
2026-08-15$0.00 M1.65
2026-08-14$0.00 M1.65
2026-08-13$0.00 M1.65

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Bitget Token

BGB USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع BGB باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود BGB USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Bitget Token (BGB) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Bitget Token المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTBGB
$1.66183
$1.66183$1.66183
+0.08%
40.60K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة BGB إلى USD

المبلغ

BGB
BGB
USD
USD

1 BGB = 1.66183 USD

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