التحليل الفني اليوم لـ Audiera (BEAT) توفر صفحة Audiera تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ BEAT، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Audiera أدناه. التسجيل

تغير سعر Audiera (BEAT) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.31458 -- -87.72% -86.57% -48.77%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Audiera

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Audiera عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي بيع بيع 16 حيادي 4 شراء 6 المتوسطات المتحركة : بيع قوي بيع 13 حيادي 0 شراء 1 المؤشرات الفنية : شراء بيع 3 حيادي 4 شراء 5 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.316 0.316 R2 0.316 0.316 R1 0.316 0.316 PP 0.316 0.316 S1 0.316 0.316 S2 0.316 0.316 S3 0.316 0.316

إشارات السوق الخاصة بـ Audiera صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -1.03M $6.18 M $7.21 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.88M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $40.16 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $39.28 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 2.41M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $167.72 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $165.31 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Audiera صافي التدفق سعر BEATUSDT السجل صافي التدفق السعر تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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