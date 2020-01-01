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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Audiera، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Audiera، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

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معلومات سعر BEAT

ما هو BEAT

الوثيقة البيضاء لـ BEAT

الموقع الرسمي لـ BEAT

اقتصاد توكن BEAT

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التحليل الفني اليوم لـ Audiera (BEAT)

التحليل الفني اليوم لـ Audiera (BEAT)

توفر صفحة Audiera تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ BEAT، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Audiera أدناه.

تغير سعر Audiera (BEAT)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.31458---87.72%-86.57%-48.77%
اعرف المزيد عن سعر Audiera

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Audiera

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Audiera عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع
بيع 16
حيادي 4
شراء 6
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 13حيادي 0شراء 1
المؤشرات الفنية:شراءبيع 3حيادي 4شراء 5
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.316
0.316
R2
0.316
0.316
R1
0.316
0.316
PP
0.316
0.316
S1
0.316
0.316
S2
0.316
0.316
S3
0.316
0.316

إشارات السوق الخاصة بـ Audiera

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-1.03M
$6.18 M
$7.21 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.88M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$40.16 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$39.28 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
2.41M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$167.72 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$165.31 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Audiera

صافي التدفقسعر BEATUSDT
السجلصافي التدفقالسعر

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Audiera

تداول أسواق Audiera (BEAT) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Audiera المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTBEAT
$0.31513
$0.31513$0.31513
-13.96%
9.92M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة BEAT إلى USD

المبلغ

BEAT
BEAT
USD
USD

1 BEAT = 0.31458 USD

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