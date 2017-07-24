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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Bitcoin Cash Node، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Bitcoin Cash Node، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

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التحليل الفني اليوم لـ Bitcoin Cash Node (BCH)

التحليل الفني اليوم لـ Bitcoin Cash Node (BCH)

توفر صفحة Bitcoin Cash Node تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ BCH، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Bitcoin Cash Node أدناه.

تغير سعر Bitcoin Cash Node (BCH)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$205.4---5.18%-6.13%-46.11%
اعرف المزيد عن سعر Bitcoin Cash Node

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Bitcoin Cash Node

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Bitcoin Cash Node عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع
بيع 15
حيادي 4
شراء 7
المتوسطات المتحركة:بيعبيع 9حيادي 0شراء 5
المؤشرات الفنية:بيعبيع 6حيادي 4شراء 2
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
205.8333
205.8266
R2
205.8266
205.819
R1
205.8133
205.8143
PP
205.8066
205.8066
S1
205.7933
205.799
S2
205.7866
205.7943
S3
205.7733
205.7866

إشارات السوق الخاصة بـ Bitcoin Cash Node

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-2.39M
$14.31 M
$16.70 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.50M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$3.80 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$3.30 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
1.05M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$10.48 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$9.43 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Bitcoin Cash Node

صافي التدفقسعر BCHUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.32 M205.70
2026-08-16$0.45 M204.60
2026-08-15$8.01 M205.30
2026-08-14-$2.02 M201.70
2026-08-13-$0.53 M208.60

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Bitcoin Cash Node

تداول أسواق Bitcoin Cash Node (BCH) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Bitcoin Cash Node المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTBCH
$205.6
$205.6$205.6
+0.43%
3.65K (USDT)
/USDCBCH
$205.5
$205.5$205.5
+0.53%
137.15 (USDT)
/BTCBCH
$0.003234
$0.003234$0.003234
-0.15%
41.35 (USDT)
/USD1BCH
$205.5
$205.5$205.5
+0.48%
270.34 (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة BCH إلى USD

المبلغ

BCH
BCH
USD
USD

1 BCH = 205.4 USD

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