التحليل الفني اليوم لـ Bitcoin Cash Node (BCH) توفر صفحة Bitcoin Cash Node تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ BCH، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Bitcoin Cash Node أدناه. التسجيل

تغير سعر Bitcoin Cash Node (BCH) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $205.4 -- -5.18% -6.13% -46.11%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Bitcoin Cash Node

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Bitcoin Cash Node عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي بيع بيع 15 حيادي 4 شراء 7 المتوسطات المتحركة : بيع بيع 9 حيادي 0 شراء 5 المؤشرات الفنية : بيع بيع 6 حيادي 4 شراء 2 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 205.8333 205.8266 R2 205.8266 205.819 R1 205.8133 205.8143 PP 205.8066 205.8066 S1 205.7933 205.799 S2 205.7866 205.7943 S3 205.7733 205.7866

إشارات السوق الخاصة بـ Bitcoin Cash Node صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -2.39M $14.31 M $16.70 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.50M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $3.80 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $3.30 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 1.05M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $10.48 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $9.43 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Bitcoin Cash Node صافي التدفق سعر BCHUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 $0.32 M 205.70 2026-08-16 $0.45 M 204.60 2026-08-15 $8.01 M 205.30 2026-08-14 -$2.02 M 201.70 2026-08-13 -$0.53 M 208.60 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق Bitcoin Cash Node (BCH) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Bitcoin Cash Node المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT BCH $205.6 $205.6 $205.6 +0.43% 3.65K (USDT) تداول / USDC BCH $205.5 $205.5 $205.5 +0.53% 137.15 (USDT) تداول / BTC BCH $0.003234 $0.003234 $0.003234 -0.15% 41.35 (USDT) تداول / USD1 BCH $205.5 $205.5 $205.5 +0.48% 270.34 (USDT) تداول