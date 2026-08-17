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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول BAT، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول BAT، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

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ما هو BAT

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الموقع الرسمي لـ BAT

اقتصاد توكن BAT

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التحليل الفني اليوم لـ BAT (BAT)

التحليل الفني اليوم لـ BAT (BAT)

توفر صفحة BAT تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ BAT، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل BAT أدناه.

تغير سعر BAT (BAT)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.05964---10.84%-24.58%-39.12%
اعرف المزيد عن سعر BAT

المؤشرات الفنية الخاصة بـ BAT

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ BAT عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
حيادي
بيع 13
حيادي 4
شراء 9
المتوسطات المتحركة:حياديبيع 6حيادي 2شراء 6
المؤشرات الفنية:بيعبيع 7حيادي 2شراء 3
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.05959
0.05958
R2
0.05958
0.05958
R1
0.05958
0.05958
PP
0.05957
0.05957
S1
0.05957
0.05957
S2
0.05956
0.05957
S3
0.05956
0.05956

إشارات السوق الخاصة بـ BAT

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.03M
$2.56 M
$2.59 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.19 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.18 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.70 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.70 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ BAT

صافي التدفقسعر BATUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.02 M0.06
2026-08-16$0.06 M0.06
2026-08-15-$0.02 M0.06
2026-08-14$0.01 M0.06
2026-08-13$0.03 M0.06

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق BAT (BAT) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر BAT المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTBAT
$0.05963
$0.05963$0.05963
-0.92%
957.78K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة BAT إلى USD

المبلغ

BAT
BAT
USD
USD

1 BAT = 0.05964 USD

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