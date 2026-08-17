شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلةSNDKمدخراتمركز الأحداثمركز المكافآت
المزيد
كرنفال TradFi مع 1,000,000$
التسجيل
توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Banana Gun، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Banana Gun، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن BANANA

معلومات سعر BANANA

ما هو BANANA

الوثيقة البيضاء لـ BANANA

الموقع الرسمي لـ BANANA

اقتصاد توكن BANANA

توقعات سعر BANANA

سجل BANANA

دليل شراء BANANA

محول عملة BANANA إلى الفيات

عقود BANANA الفورية

BANANA عقود USDT-M الآجلة

ما قبل السوق

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

التحليل الفني اليوم لـ Banana Gun (BANANA)

التحليل الفني اليوم لـ Banana Gun (BANANA)

توفر صفحة Banana Gun تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ BANANA، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Banana Gun أدناه.

تغير سعر Banana Gun (BANANA)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$3.712---0.25%+9.82%-2.91%
اعرف المزيد عن سعر Banana Gun

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Banana Gun

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Banana Gun عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع
بيع 16
حيادي 2
شراء 8
المتوسطات المتحركة:بيعبيع 9حيادي 0شراء 5
المؤشرات الفنية:بيعبيع 7حيادي 2شراء 3
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
3.7086
3.7083
R2
3.7083
3.7079
R1
3.7076
3.7077
PP
3.7073
3.7073
S1
3.7066
3.7069
S2
3.7063
3.7067
S3
3.7056
3.7063

إشارات السوق الخاصة بـ Banana Gun

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.30M
$4.69 M
$4.98 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.19 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.19 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.02M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.34 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.36 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Banana Gun

صافي التدفقسعر BANANAUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M3.72
2026-08-16-$0.03 M3.72
2026-08-15$0.20 M3.94
2026-08-14$0.00 M3.77
2026-08-13$0.01 M3.65

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Banana Gun

تداول أسواق Banana Gun (BANANA) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Banana Gun المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTBANANA
$3.712
$3.712$3.712
-0.10%
16.23K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة BANANA إلى USD

المبلغ

BANANA
BANANA
USD
USD

1 BANANA = 3.712 USD

مزيد من التحليل الفني لعملات الكريبتو

ابحث عن المزيد من تحليلات أسعار العملات المشفرة الرائجة.