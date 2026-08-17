التحليل الفني اليوم لـ Banana Gun (BANANA) توفر صفحة Banana Gun تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ BANANA، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Banana Gun أدناه. التسجيل

تغير سعر Banana Gun (BANANA) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $3.712 -- -0.25% +9.82% -2.91%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Banana Gun

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Banana Gun عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي بيع بيع 16 حيادي 2 شراء 8 المتوسطات المتحركة : بيع بيع 9 حيادي 0 شراء 5 المؤشرات الفنية : بيع بيع 7 حيادي 2 شراء 3 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 3.7086 3.7083 R2 3.7083 3.7079 R1 3.7076 3.7077 PP 3.7073 3.7073 S1 3.7066 3.7069 S2 3.7063 3.7067 S3 3.7056 3.7063

إشارات السوق الخاصة بـ Banana Gun صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.30M $4.69 M $4.98 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.19 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.19 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام -0.02M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.34 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.36 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Banana Gun صافي التدفق سعر BANANAUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 $0.00 M 3.72 2026-08-16 -$0.03 M 3.72 2026-08-15 $0.20 M 3.94 2026-08-14 $0.00 M 3.77 2026-08-13 $0.01 M 3.65 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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