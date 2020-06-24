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المزيد عن BAL

معلومات سعر BAL

ما هو BAL

الوثيقة البيضاء لـ BAL

الموقع الرسمي لـ BAL

اقتصاد توكن BAL

توقعات سعر BAL

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التحليل الفني اليوم لـ balancer (BAL)

التحليل الفني اليوم لـ balancer (BAL)

توفر صفحة balancer تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ BAL، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل balancer أدناه.

تغير سعر balancer (BAL)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.10577---2.63%+3.89%-26.09%
اعرف المزيد عن سعر balancer

تدفق رأس المال الخاص بـ Balancer

صافي التدفقسعر BALUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M0.11
2026-08-16$0.00 M0.11
2026-08-15$0.00 M0.11
2026-08-14-$0.01 M0.11
2026-08-13$0.00 M0.10

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن balancer

تداول أسواق balancer (BAL) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر balancer المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTBAL
$0.10577
$0.10577$0.10577
-0.72%
530.60K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة BAL إلى USD

المبلغ

BAL
BAL
USD
USD

1 BAL = 0.10577 USD

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