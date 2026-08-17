شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلةSNDKمدخراتمركز الأحداثمركز المكافآت
المزيد
كرنفال TradFi مع 1,000,000$
التسجيل
توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول BabyDogeCoin، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول BabyDogeCoin، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن BABYDOGE

معلومات سعر BABYDOGE

ما هو BABYDOGE

الموقع الرسمي لـ BABYDOGE

اقتصاد توكن BABYDOGE

توقعات سعر BABYDOGE

سجل BABYDOGE

دليل شراء BABYDOGE

محول عملة BABYDOGE إلى الفيات

عقود BABYDOGE الفورية

BABYDOGE عقود USDT-M الآجلة

ما قبل السوق

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

التحليل الفني اليوم لـ BabyDogeCoin (BABYDOGE)

التحليل الفني اليوم لـ BabyDogeCoin (BABYDOGE)

توفر صفحة BabyDogeCoin تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ BABYDOGE، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل BabyDogeCoin أدناه.

تغير سعر BabyDogeCoin (BABYDOGE)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.0000000003255---7.82%+8.71%-19.10%
اعرف المزيد عن سعر BabyDogeCoin

تدفق رأس المال الخاص بـ BabyDogeCoin

صافي التدفقسعر BABYDOGEUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M0.00
2026-08-16-$0.01 M0.00
2026-08-15$0.11 M0.00
2026-08-14$0.03 M0.00
2026-08-13$0.00 M0.00

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن BabyDogeCoin

تداول أسواق BabyDogeCoin (BABYDOGE) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر BabyDogeCoin المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTBABYDOGE
$0.0000000003255
$0.0000000003255$0.0000000003255
-0.30%
215205.96B (USDT)
/USDCBABYDOGE
$0.0000000003254
$0.0000000003254$0.0000000003254
-0.06%
164871.22B (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة BABYDOGE إلى USD

المبلغ

BABYDOGE
BABYDOGE
USD
USD

1 BABYDOGE = 0 USD

مزيد من التحليل الفني لعملات الكريبتو

ابحث عن المزيد من تحليلات أسعار العملات المشفرة الرائجة.