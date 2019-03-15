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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول COSMOS، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول COSMOS، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

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ما هو ATOM

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الموقع الرسمي لـ ATOM

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التحليل الفني اليوم لـ COSMOS (ATOM)

التحليل الفني اليوم لـ COSMOS (ATOM)

توفر صفحة COSMOS تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ ATOM، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل COSMOS أدناه.

تغير سعر COSMOS (ATOM)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$1.457--+5.35%-2.55%-29.62%
اعرف المزيد عن سعر COSMOS

المؤشرات الفنية الخاصة بـ COSMOS

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ COSMOS عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء
بيع 9
حيادي 0
شراء 17
المتوسطات المتحركة:شراء قويبيع 0حيادي 0شراء 14
المؤشرات الفنية:بيعبيع 9حيادي 0شراء 3
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
1.459
1.457
R2
1.457
1.4558
R1
1.456
1.4551
PP
1.454
1.454
S1
1.4529
1.4528
S2
1.4509
1.4521
S3
1.4499
1.4509

إشارات السوق الخاصة بـ COSMOS

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.18M
$18.43 M
$18.61 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.08M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$3.67 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$3.59 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.09M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$13.17 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$13.26 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ COSMOS

صافي التدفقسعر ATOMUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.09 M1.46
2026-08-16$0.07 M1.48
2026-08-15$0.05 M1.48
2026-08-14-$0.04 M1.52
2026-08-13$0.69 M1.52

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن COSMOS

تداول أسواق COSMOS (ATOM) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر COSMOS المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTATOM
$1.456
$1.456$1.456
-1.82%
211.35K (USDT)
/USDCATOM
$1.455
$1.455$1.455
-1.75%
17.76K (USDT)
/BTCATOM
$0.00002293
$0.00002293$0.00002293
-2.38%
5.49K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة ATOM إلى USD

المبلغ

ATOM
ATOM
USD
USD

1 ATOM = 1.457 USD

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