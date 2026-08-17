التحليل الفني اليوم لـ Star Atlas (ATLAS)
توفر صفحة Star Atlas تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ ATLAS، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Star Atlas أدناه.
تغير سعر Star Atlas (ATLAS)
|السعر الحالي
|24 ساعة
|7 أيام
|30 يوم
|90 يوم
|$0.000123
|--
|-6.11%
|-57.15%
|-30.12%
تدفق رأس المال الخاص بـ Star Atlas
صافي التدفقسعر ATLASUSDT
|السجل
|صافي التدفق
|السعر
|2026-08-17
|$0.00 M
|0.00
|2026-08-16
|$0.00 M
|0.00
|2026-08-15
|$0.00 M
|0.00
|2026-08-14
|$0.00 M
|0.00
|2026-08-13
|$0.00 M
|0.00
تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.
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الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
$0.000123
$0.000123$0.000123
-1.60%
7.57M (USDT)
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