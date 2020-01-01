توكنوميكس Star Atlas (ATLAS) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Star Atlas (ATLAS)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Star Atlas (ATLAS) Star Atlas is a virtual gaming metaverse emerging from the confluence of state-of-the-art blockchain, real-time graphics, multiplayer video game, and decentralized financial technologies الموقع الرسمي: https://staratlas.com الوثيقة البيضاء: https://staratlas.com/white-paper.pdf مستكشف الكتل: https://solscan.io/token/ATLASXmbPQxBUYbxPsV97usA3fPQYEqzQBUHgiFCUsXx اشتر ATLAS الآن!

توكنوميكس Star Atlas (ATLAS) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Star Atlas (ATLAS)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 21.97M $ 21.97M $ 21.97M إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 20.20B $ 20.20B $ 20.20B القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.2218 $ 0.2218 $ 0.2218 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000804697759854435 $ 0.000804697759854435 $ 0.000804697759854435 السعر الحالي: $ 0.001088 $ 0.001088 $ 0.001088 معرفة المزيد عن سعر Star Atlas (ATLAS)

توكنوميكس Star Atlas (ATLAS): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Star Atlas (ATLAS) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ATLAS التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ATLAS التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ATLAS، استكشف السعر المباشر لتوكن ATLAS!

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