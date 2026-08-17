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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Aethir، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Aethir، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

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ما هو ATH

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التحليل الفني اليوم لـ Aethir (ATH)

التحليل الفني اليوم لـ Aethir (ATH)

توفر صفحة Aethir تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ ATH، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Aethir أدناه.

تغير سعر Aethir (ATH)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.003873---6.59%-12.76%-34.98%
اعرف المزيد عن سعر Aethir

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Aethir

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Aethir عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع قوي
بيع 22
حيادي 2
شراء 2
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 14حيادي 0شراء 0
المؤشرات الفنية:بيعبيع 8حيادي 2شراء 2
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.003869
0.003869
R2
0.003869
0.003868
R1
0.003868
0.003868
PP
0.003868
0.003868
S1
0.003867
0.003867
S2
0.003867
0.003867
S3
0.003866
0.003867

إشارات السوق الخاصة بـ Aethir

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
0.02M
$1.75 M
$1.72 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
-0.02M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.17 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.19 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.03M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.51 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.47 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Aethir

صافي التدفقسعر ATHUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.02 M0.00
2026-08-16-$0.02 M0.00
2026-08-15$0.03 M0.00
2026-08-14$0.00 M0.00
2026-08-13-$0.05 M0.00

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق Aethir (ATH) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Aethir المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTATH
$0.003875
$0.003875$0.003875
-0.22%
16.26M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة ATH إلى USD

المبلغ

ATH
ATH
USD
USD

1 ATH = 0.003873 USD

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