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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول ARPA، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول ARPA، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن ARPA

معلومات سعر ARPA

ما هو ARPA

الوثيقة البيضاء لـ ARPA

الموقع الرسمي لـ ARPA

اقتصاد توكن ARPA

توقعات سعر ARPA

سجل ARPA

دليل شراء ARPA

محول عملة ARPA إلى الفيات

عقود ARPA الفورية

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التحليل الفني اليوم لـ ARPA (ARPA)

التحليل الفني اليوم لـ ARPA (ARPA)

توفر صفحة ARPA تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ ARPA، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل ARPA أدناه.

تغير سعر ARPA (ARPA)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.008675---2.19%+4.79%-28.23%
اعرف المزيد عن سعر ARPA

المؤشرات الفنية الخاصة بـ ARPA

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ ARPA عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
حيادي
بيع 7
حيادي 12
شراء 7
المتوسطات المتحركة:حياديبيع 6حيادي 4شراء 4
المؤشرات الفنية:حياديبيع 1حيادي 8شراء 3
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.00867
0.008669
R2
0.008669
0.008669
R1
0.008669
0.008669
PP
0.008668
0.008668
S1
0.008668
0.008668
S2
0.008667
0.008668
S3
0.008667
0.008667

إشارات السوق الخاصة بـ ARPA

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.50M
$17.78 M
$18.28 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.05 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.04 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.10 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.10 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ ARPA

صافي التدفقسعر ARPAUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.04 M0.01
2026-08-16-$0.01 M0.01
2026-08-15$0.01 M0.01
2026-08-14-$0.04 M0.01
2026-08-13$0.00 M0.01

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق ARPA (ARPA) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر ARPA المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTARPA
$0.008674
$0.008674$0.008674
+0.37%
6.19M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة ARPA إلى USD

المبلغ

ARPA
ARPA
USD
USD

1 ARPA = 0.008675 USD

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