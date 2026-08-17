شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلةSNDKمدخراتمركز الأحداثمركز المكافآت
المزيد
كرنفال TradFi مع 1,000,000$
التسجيل
توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول ARK، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول ARK، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن ARK

معلومات سعر ARK

ما هو ARK

الوثيقة البيضاء لـ ARK

الموقع الرسمي لـ ARK

اقتصاد توكن ARK

توقعات سعر ARK

سجل ARK

دليل شراء ARK

محول عملة ARK إلى الفيات

عقود ARK الفورية

ARK عقود USDT-M الآجلة

ما قبل السوق

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

التحليل الفني اليوم لـ ARK (ARK)

التحليل الفني اليوم لـ ARK (ARK)

توفر صفحة ARK تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ ARK، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل ARK أدناه.

تغير سعر ARK (ARK)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.08853---6.26%-15.29%-45.66%
اعرف المزيد عن سعر ARK

المؤشرات الفنية الخاصة بـ ARK

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ ARK عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
حيادي
بيع 10
حيادي 16
شراء 0
المتوسطات المتحركة:حياديبيع 5حيادي 9شراء 0
المؤشرات الفنية:حياديبيع 5حيادي 7شراء 0
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.0885
0.0885
R2
0.0885
0.0884
R1
0.0884
0.0884
PP
0.0884
0.0884
S1
0.0883
0.0883
S2
0.0883
0.0883
S3
0.0882
0.0883

إشارات السوق الخاصة بـ ARK

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
0.07M
$6.55 M
$6.48 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.02 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.02 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.09 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.08 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ ARK

صافي التدفقسعر ARKUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M0.09
2026-08-16$0.00 M0.09
2026-08-15$0.00 M0.09
2026-08-14$0.00 M0.09
2026-08-13-$0.01 M0.09

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن ARK

تداول أسواق ARK (ARK) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر ARK المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTARK
$0.08853
$0.08853$0.08853
-0.92%
637.63K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة ARK إلى USD

المبلغ

ARK
ARK
USD
USD

1 ARK = 0.08853 USD

مزيد من التحليل الفني لعملات الكريبتو

ابحث عن المزيد من تحليلات أسعار العملات المشفرة الرائجة.