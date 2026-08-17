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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Arbitrum، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Arbitrum، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

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التحليل الفني اليوم لـ Arbitrum (ARB)

التحليل الفني اليوم لـ Arbitrum (ARB)

توفر صفحة Arbitrum تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ ARB، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Arbitrum أدناه.

تغير سعر Arbitrum (ARB)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.07536---5.98%-16.29%-35.86%
اعرف المزيد عن سعر Arbitrum

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Arbitrum

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Arbitrum عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء
بيع 9
حيادي 0
شراء 17
المتوسطات المتحركة:شراء قويبيع 0حيادي 0شراء 14
المؤشرات الفنية:بيعبيع 9حيادي 0شراء 3
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.07543
0.07541
R2
0.07541
0.0754
R1
0.0754
0.0754
PP
0.07539
0.07539
S1
0.07538
0.07537
S2
0.07536
0.07537
S3
0.07535
0.07536

إشارات السوق الخاصة بـ Arbitrum

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.75M
$41.19 M
$41.94 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
-0.40M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$5.64 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$6.04 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.02M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$16.58 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$16.56 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Arbitrum

صافي التدفقسعر ARBUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.12 M0.08
2026-08-16$0.08 M0.07
2026-08-15-$0.16 M0.07
2026-08-14-$0.27 M0.07
2026-08-13-$0.78 M0.07

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Arbitrum

تداول أسواق Arbitrum (ARB) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Arbitrum المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTARB
$0.07545
$0.07545$0.07545
+0.60%
2.36M (USDT)
/USDCARB
$0.07528
$0.07528$0.07528
+0.61%
711.19K (USDT)
/USD1ARB
$0.07532
$0.07532$0.07532
+0.57%
737.24K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة ARB إلى USD

المبلغ

ARB
ARB
USD
USD

1 ARB = 0.07536 USD

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