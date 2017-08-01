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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Arweave، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Arweave، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

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التحليل الفني اليوم لـ Arweave (AR)

التحليل الفني اليوم لـ Arweave (AR)

توفر صفحة Arweave تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ AR، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Arweave أدناه.

تغير سعر Arweave (AR)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$1.825--+0.66%-4.25%-14.44%
اعرف المزيد عن سعر Arweave

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Arweave

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Arweave عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء قوي
بيع 3
حيادي 2
شراء 21
المتوسطات المتحركة:شراء قويبيع 1حيادي 0شراء 13
المؤشرات الفنية:شراء قويبيع 2حيادي 2شراء 8
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
1.8243
1.8236
R2
1.8236
1.8232
R1
1.8233
1.823
PP
1.8226
1.8226
S1
1.8223
1.8222
S2
1.8216
1.822
S3
1.8213
1.8216

إشارات السوق الخاصة بـ Arweave

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
1.00M
$4.64 M
$3.64 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.03M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.30 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.27 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.02M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.73 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.71 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Arweave

صافي التدفقسعر ARUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.03 M1.81
2026-08-16$0.12 M1.81
2026-08-15$0.01 M1.79
2026-08-14-$0.11 M1.73
2026-08-13$0.00 M1.75

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Arweave

تداول أسواق Arweave (AR) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Arweave المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTAR
$1.825
$1.825$1.825
+0.60%
43.10K (USDT)
/USDCAR
$1.823
$1.823$1.823
+0.60%
31.01K (USDT)

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المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة AR إلى USD

المبلغ

AR
AR
USD
USD

1 AR = 1.825 USD

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