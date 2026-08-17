شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلةSNDKمدخراتمركز الأحداثمركز المكافآت
المزيد
كرنفال TradFi مع 1,000,000$
التسجيل
توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول ApeCoin، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول ApeCoin، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن APE

معلومات سعر APE

ما هو APE

الموقع الرسمي لـ APE

اقتصاد توكن APE

توقعات سعر APE

سجل APE

دليل شراء APE

محول عملة APE إلى الفيات

عقود APE الفورية

APE عقود USDT-M الآجلة

ما قبل السوق

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

التحليل الفني اليوم لـ ApeCoin (APE)

التحليل الفني اليوم لـ ApeCoin (APE)

توفر صفحة ApeCoin تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ APE، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل ApeCoin أدناه.

تغير سعر ApeCoin (APE)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.1256---4.27%-13.68%-12.30%
اعرف المزيد عن سعر ApeCoin

المؤشرات الفنية الخاصة بـ ApeCoin

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ ApeCoin عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء
بيع 7
حيادي 1
شراء 18
المتوسطات المتحركة:شراء قويبيع 0حيادي 0شراء 14
المؤشرات الفنية:بيعبيع 7حيادي 1شراء 4
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.1256
0.1256
R2
0.1256
0.1255
R1
0.1255
0.1255
PP
0.1255
0.1255
S1
0.1254
0.1254
S2
0.1254
0.1254
S3
0.1253
0.1254

إشارات السوق الخاصة بـ ApeCoin

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
0.08M
$16.39 M
$16.31 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.04M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.50 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.46 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$1.49 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$1.49 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ ApeCoin

صافي التدفقسعر APEUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M0.12
2026-08-16-$0.01 M0.12
2026-08-15$0.01 M0.12
2026-08-14$0.01 M0.12
2026-08-13$0.09 M0.12

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن ApeCoin

تداول أسواق ApeCoin (APE) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر ApeCoin المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTAPE
$0.1258
$0.1258$0.1258
+1.53%
788.50K (USDT)
/USDCAPE
$0.12591
$0.12591$0.12591
+1.58%
218.27K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة APE إلى USD

المبلغ

APE
APE
USD
USD

1 APE = 0.1256 USD

مزيد من التحليل الفني لعملات الكريبتو

ابحث عن المزيد من تحليلات أسعار العملات المشفرة الرائجة.