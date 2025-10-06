سعر America Online المباشر اليوم هو 0.005581 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي AOL إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر AOL بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر America Online المباشر اليوم هو 0.005581 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي AOL إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر AOL بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار America Online

America Online السعر(AOL)

السعر المباشر لـ 1 AOL إلى USD:

$0.005581
$0.005581
-11.35%1D
USD
مخطط أسعار America Online (AOL) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:34:53 (UTC+8)

معلومات سعر America Online (AOL) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.004454
$ 0.004454
24 ساعة منخفض
$ 0.006648
$ 0.006648
24 ساعة مرتفع

$ 0.004454
$ 0.004454

$ 0.006648
$ 0.006648

--
--

--
--

-0.54%

-11.35%

+42.70%

+42.70%

سعر America Online (AOL) في الوقت الحقيقي هو $ 0.005581. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول AOL بين أدنى سعر $ 0.004454 وأعلى سعر $ 0.006648، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـAOL على الإطلاق هو --، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو --.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير AOL -0.54% على مدار الساعة الماضية، -11.35% على مدار 24 ساعة، و +42.70% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق America Online (AOL)

--
--

$ 58.95K
$ 58.95K

$ 0.00
$ 0.00

--
--

--
--

SOL

القيمة السوقية الحالية لـ America Online هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 58.95K. العرض المتداول لـ AOL يبلغ --، مع إجمالي عرض --. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي --.

سجل سعر America Online (AOL) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار America Online لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.00071454-11.35%
30 يوم$ -0.004628-45.34%
60 يوم$ -0.022919-80.42%
90 يوم$ -0.003633-39.43%
تغير سعر America Online اليوم

سجل اليوم AOL تغيرًا $ -0.00071454 (-11.35%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر America Online لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.004628 (-45.34%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر America Online لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد AOL تغييرًا في $ -0.022919 (-80.42%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر America Online لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.003633 (-39.43%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة America Online (AOL)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار America Online.

ما هو America Online ( AOL )

AOL is a memecoin within the Solana ecosystem, inspired by “America Online” and paying tribute to nostalgic internet subcultures.

متوفر America Online على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك America Online الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين AOLلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول America Online على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء America Online سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر America Online (USD)

كم ستكون قيمة America Online (AOL) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك America Online (AOL) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة America Online.

تحقق الآن من توقعات سعر America Online!

توكنوميكس America Online (AOL)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس America Online (AOL) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس AOL والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء America Online ( AOL )

هل تبحث عن كيفية شراء America Online؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء America Online على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة AOL إلى العملات المحلية

America Online المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ America Online، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول America Online

كم يساوي America Online (AOL) اليوم؟
سعر AOL المباشر في USD هو USD 0.005581، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر AOL إلى USD الحالي؟
سعر AOL إلى USD الحالي هو $ 0.005581. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ America Online ؟
القيمة السوقية لعملة AOL هي -- USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن AOL؟
العرض المتداول لتوكن AOL هو -- USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ AOL؟
حقق AOL سعرًا قياسيًا قدره -- USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ AOL؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ -- AOL.
ما هو حجم تداول AOL؟
حجم تداول AOL المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 58.95K USD.
هل سترتفع AOL هذا العام؟
قد يرتفع AOL هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر AOL لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:34:53 (UTC+8)

تحديثات America Online (AOL) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

أهم الأخبار

لماذا لا يزال الكثير من الناس يخسرون المال في سوق الثور؟

October 6, 2025

صعود شبكات بيتكوين من الطبقة الثانية: فهم التكنولوجيا التي تشكل مستقبل بيتكوين في 2025

October 6, 2025

العملات البديلة في 2025: عندما تصل TOTAL3 إلى ارتفاعات جديدة لكن محفظتك لا تتحرك

October 5, 2025
المزيد

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

حاسبة AOL إلى USD

المبلغ

AOL
AOL
USD
USD

1 AOL = 0.005581 USD

تداول AOL

/USDTAOL
$0.005573
$0.005573
-11.58%

انضم إلى MEXC اليوم

-- رسوم الصانع للعقود الفورية، -- رسوم المستفيد للعقود الفورية
-- رسوم الصانع للعقود الآجلة، -- رسوم المستفيد للعقود الآجلة

$112,988.23

$4,022.16

$0.04326

$195.03

$3.4748

$4,022.16

$112,988.23

$195.03

$2.6225

$0.19366

$0.00000

$0.000000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.0000000300

$2.403

$0.0000000000000000115

$0.00001441

$0.004240

