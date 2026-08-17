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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول AlpineF1TeamFanToken، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول AlpineF1TeamFanToken، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن ALPINE

معلومات سعر ALPINE

ما هو ALPINE

الوثيقة البيضاء لـ ALPINE

الموقع الرسمي لـ ALPINE

اقتصاد توكن ALPINE

توقعات سعر ALPINE

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التحليل الفني اليوم لـ AlpineF1TeamFanToken (ALPINE)

التحليل الفني اليوم لـ AlpineF1TeamFanToken (ALPINE)

توفر صفحة AlpineF1TeamFanToken تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ ALPINE، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل AlpineF1TeamFanToken أدناه.

تغير سعر AlpineF1TeamFanToken (ALPINE)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.3176---3.85%+1.27%-23.51%
اعرف المزيد عن سعر AlpineF1TeamFanToken

المؤشرات الفنية الخاصة بـ AlpineF1TeamFanToken

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ AlpineF1TeamFanToken عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء قوي
بيع 2
حيادي 6
شراء 18
المتوسطات المتحركة:شراء قويبيع 0حيادي 2شراء 12
المؤشرات الفنية:شراءبيع 2حيادي 4شراء 6
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.3178
0.3178
R2
0.3178
0.3177
R1
0.3177
0.3177
PP
0.3177
0.3177
S1
0.3176
0.3176
S2
0.3176
0.3176
S3
0.3175
0.3176

إشارات السوق الخاصة بـ AlpineF1TeamFanToken

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.25M
$5.36 M
$5.62 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.02 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.02 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.04 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.04 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ AlpineF1TeamFanToken

صافي التدفقسعر ALPINEUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.02 M0.32
2026-08-16$0.04 M0.32
2026-08-15-$0.01 M0.31
2026-08-14$0.01 M0.31
2026-08-13$0.00 M0.32

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن AlpineF1TeamFanToken

تداول أسواق AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر AlpineF1TeamFanToken المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTALPINE
$0.3178
$0.3178$0.3178
-1.18%
183.18K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة ALPINE إلى USD

المبلغ

ALPINE
ALPINE
USD
USD

1 ALPINE = 0.3176 USD

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