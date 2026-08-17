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المزيد عن ALLO

معلومات سعر ALLO

ما هو ALLO

الوثيقة البيضاء لـ ALLO

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التحليل الفني اليوم لـ Allora (ALLO)

التحليل الفني اليوم لـ Allora (ALLO)

توفر صفحة Allora تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ ALLO، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Allora أدناه.

تغير سعر Allora (ALLO)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.27805---9.74%-32.19%+234.67%
اعرف المزيد عن سعر Allora

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Allora

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Allora عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء
بيع 8
حيادي 3
شراء 15
المتوسطات المتحركة:شراءبيع 5حيادي 1شراء 8
المؤشرات الفنية:شراءبيع 3حيادي 2شراء 7
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.27791
0.2778
R2
0.2778
0.27768
R1
0.27759
0.2776
PP
0.27748
0.27748
S1
0.27727
0.27736
S2
0.27716
0.27728
S3
0.27695
0.27716

إشارات السوق الخاصة بـ Allora

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.16M
$1.33 M
$1.49 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.06M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$3.22 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$3.16 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$8.28 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$8.27 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Allora

صافي التدفقسعر ALLOUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.58 M0.27
2026-08-16-$7.14 M0.26
2026-08-15$0.95 M0.26
2026-08-14$5.67 M0.27
2026-08-13$0.87 M0.29

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Allora

تداول أسواق Allora (ALLO) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Allora المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTALLO
$0.27805
$0.27805$0.27805
+5.53%
434.66K (USDT)
/USDCALLO
$0.27747
$0.27747$0.27747
+5.37%
217.70K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة ALLO إلى USD

المبلغ

ALLO
ALLO
USD
USD

1 ALLO = 0.27805 USD

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