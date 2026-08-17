التحليل الفني اليوم لـ Allora (ALLO) توفر صفحة Allora تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ ALLO، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Allora أدناه. التسجيل

تغير سعر Allora (ALLO) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.27805 -- -9.74% -32.19% +234.67%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Allora

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Allora عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي شراء بيع 8 حيادي 3 شراء 15 المتوسطات المتحركة : شراء بيع 5 حيادي 1 شراء 8 المؤشرات الفنية : شراء بيع 3 حيادي 2 شراء 7 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.27791 0.2778 R2 0.2778 0.27768 R1 0.27759 0.2776 PP 0.27748 0.27748 S1 0.27727 0.27736 S2 0.27716 0.27728 S3 0.27695 0.27716

إشارات السوق الخاصة بـ Allora صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.16M $1.33 M $1.49 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.06M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $3.22 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $3.16 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.01M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $8.28 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $8.27 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Allora صافي التدفق سعر ALLOUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 -$0.58 M 0.27 2026-08-16 -$7.14 M 0.26 2026-08-15 $0.95 M 0.26 2026-08-14 $5.67 M 0.27 2026-08-13 $0.87 M 0.29 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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