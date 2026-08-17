التحليل الفني اليوم لـ My Neighbor Alice (ALICE) توفر صفحة My Neighbor Alice تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ ALICE، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل My Neighbor Alice أدناه. التسجيل

تغير سعر My Neighbor Alice (ALICE) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.132 -- +10.25% +14.90% -0.20%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ My Neighbor Alice

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ My Neighbor Alice عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي حيادي بيع 11 حيادي 5 شراء 10 المتوسطات المتحركة : بيع بيع 8 حيادي 4 شراء 2 المؤشرات الفنية : شراء بيع 3 حيادي 1 شراء 8 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.1316 0.1315 R2 0.1315 0.1315 R1 0.1315 0.1315 PP 0.1314 0.1314 S1 0.1314 0.1314 S2 0.1313 0.1314 S3 0.1313 0.1313

إشارات السوق الخاصة بـ My Neighbor Alice صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.21M $1.64 M $1.85 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.01M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.82 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.81 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.01M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.95 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.94 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ My Neighbor Alice صافي التدفق سعر ALICEUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 -$0.28 M 0.13 2026-08-16 -$0.36 M 0.14 2026-08-15 -$0.06 M 0.13 2026-08-14 $0.14 M 0.14 2026-08-13 $0.01 M 0.12 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق My Neighbor Alice (ALICE) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر My Neighbor Alice المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT ALICE $0.132 $0.132 $0.132 -4.06% 1.72M (USDT) تداول