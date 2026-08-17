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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول My Neighbor Alice، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول My Neighbor Alice، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن ALICE

معلومات سعر ALICE

ما هو ALICE

الوثيقة البيضاء لـ ALICE

الموقع الرسمي لـ ALICE

اقتصاد توكن ALICE

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التحليل الفني اليوم لـ My Neighbor Alice (ALICE)

التحليل الفني اليوم لـ My Neighbor Alice (ALICE)

توفر صفحة My Neighbor Alice تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ ALICE، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل My Neighbor Alice أدناه.

تغير سعر My Neighbor Alice (ALICE)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.132--+10.25%+14.90%-0.20%
اعرف المزيد عن سعر My Neighbor Alice

المؤشرات الفنية الخاصة بـ My Neighbor Alice

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ My Neighbor Alice عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
حيادي
بيع 11
حيادي 5
شراء 10
المتوسطات المتحركة:بيعبيع 8حيادي 4شراء 2
المؤشرات الفنية:شراءبيع 3حيادي 1شراء 8
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.1316
0.1315
R2
0.1315
0.1315
R1
0.1315
0.1315
PP
0.1314
0.1314
S1
0.1314
0.1314
S2
0.1313
0.1314
S3
0.1313
0.1313

إشارات السوق الخاصة بـ My Neighbor Alice

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.21M
$1.64 M
$1.85 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.82 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.81 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.95 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.94 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ My Neighbor Alice

صافي التدفقسعر ALICEUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.28 M0.13
2026-08-16-$0.36 M0.14
2026-08-15-$0.06 M0.13
2026-08-14$0.14 M0.14
2026-08-13$0.01 M0.12

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن My Neighbor Alice

تداول أسواق My Neighbor Alice (ALICE) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر My Neighbor Alice المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTALICE
$0.132
$0.132$0.132
-4.06%
1.72M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة ALICE إلى USD

المبلغ

ALICE
ALICE
USD
USD

1 ALICE = 0.132 USD

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