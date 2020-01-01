توكنوميكس My Neighbor Alice (ALICE) اكتشف الرؤى الرئيسية حول My Neighbor Alice (ALICE)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات My Neighbor Alice (ALICE) My Neighbor Alice is a multiplayer blockchain builder game, where anyone can buy and own virtual islands, collect and build exciting items and meet new friends. الموقع الرسمي: https://www.myneighboralice.com/ الوثيقة البيضاء: https://whitepaper.myneighboralice.com/ مستكشف الكتل: https://solscan.io/token/9ARQsBfAn65q522cEqSJuse3cLhA31jgWDBGQHeiq7Mg اشتر ALICE الآن!

توكنوميكس My Neighbor Alice (ALICE) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار My Neighbor Alice (ALICE)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 39.18M $ 39.18M $ 39.18M إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 28.641 $ 28.641 $ 28.641 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.3139154720406003 $ 0.3139154720406003 $ 0.3139154720406003 السعر الحالي: $ 0.3918 $ 0.3918 $ 0.3918 معرفة المزيد عن سعر My Neighbor Alice (ALICE)

توكنوميكس My Neighbor Alice (ALICE): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس My Neighbor Alice (ALICE) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ALICE التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ALICE التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ALICE، استكشف السعر المباشر لتوكن ALICE!

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