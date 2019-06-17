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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Algorand، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Algorand، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن ALGO

معلومات سعر ALGO

ما هو ALGO

الوثيقة البيضاء لـ ALGO

الموقع الرسمي لـ ALGO

اقتصاد توكن ALGO

توقعات سعر ALGO

سجل ALGO

دليل شراء ALGO

محول عملة ALGO إلى الفيات

عقود ALGO الفورية

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التحليل الفني اليوم لـ Algorand (ALGO)

التحليل الفني اليوم لـ Algorand (ALGO)

توفر صفحة Algorand تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ ALGO، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Algorand أدناه.

تغير سعر Algorand (ALGO)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.07888---4.03%-4.07%-28.67%
اعرف المزيد عن سعر Algorand

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Algorand

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Algorand عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع
بيع 15
حيادي 3
شراء 8
المتوسطات المتحركة:بيعبيع 8حيادي 1شراء 5
المؤشرات الفنية:بيعبيع 7حيادي 2شراء 3
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.07883
0.07882
R2
0.07882
0.07882
R1
0.07882
0.07882
PP
0.07881
0.07881
S1
0.07881
0.07881
S2
0.0788
0.07881
S3
0.0788
0.0788

إشارات السوق الخاصة بـ Algorand

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.17M
$2.51 M
$2.68 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.10M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$2.05 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$1.95 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$6.08 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$6.07 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Algorand

صافي التدفقسعر ALGOUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.04 M0.08
2026-08-16-$0.05 M0.08
2026-08-15$0.06 M0.08
2026-08-14$0.07 M0.08
2026-08-13-$0.16 M0.08

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Algorand

تداول أسواق Algorand (ALGO) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Algorand المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTALGO
$0.07888
$0.07888$0.07888
-0.21%
911.92K (USDT)
/USDCALGO
$0.07881
$0.07881$0.07881
-0.30%
366.69K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة ALGO إلى USD

المبلغ

ALGO
ALGO
USD
USD

1 ALGO = 0.07888 USD

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