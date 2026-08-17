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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Acurast، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Acurast، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن ACU

معلومات سعر ACU

ما هو ACU

الوثيقة البيضاء لـ ACU

الموقع الرسمي لـ ACU

اقتصاد توكن ACU

توقعات سعر ACU

سجل ACU

دليل شراء ACU

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التحليل الفني اليوم لـ Acurast (ACU)

التحليل الفني اليوم لـ Acurast (ACU)

توفر صفحة Acurast تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ ACU، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Acurast أدناه.

تغير سعر Acurast (ACU)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.10192--+14.94%+38.15%+17.04%
اعرف المزيد عن سعر Acurast

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Acurast

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Acurast عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع
بيع 17
حيادي 4
شراء 5
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 13حيادي 1شراء 0
المؤشرات الفنية:حياديبيع 4حيادي 3شراء 5
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.10228
0.10217
R2
0.10217
0.1021
R1
0.10211
0.10206
PP
0.102
0.102
S1
0.10194
0.10193
S2
0.10183
0.10189
S3
0.10177
0.10183

إشارات السوق الخاصة بـ Acurast

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.10M
$1.57 M
$1.67 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
-0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.98 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.99 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$6.44 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$6.42 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Acurast

صافي التدفقسعر ACUUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.01 M0.11
2026-08-16$0.03 M0.12
2026-08-15$0.00 M0.12
2026-08-14-$0.07 M0.11
2026-08-13$0.03 M0.12

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق Acurast (ACU) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Acurast المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTACU
$0.10192
$0.10192$0.10192
-17.65%
746.50K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة ACU إلى USD

المبلغ

ACU
ACU
USD
USD

1 ACU = 0.10192 USD

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