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سعر 10 figs (FIGS) المباشر لليوم هو USD 25,248 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 252.48K . يتم تحديث سعر FIGS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق 10 figs الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 68.81 - تغيير سعر 10 figs خلال اليوم هو -2.30% - لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00

أداء سعر 10 figs (FIGS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر 10 figs مقابل USD هو $ -596.36592674884 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر 10 figs مقابل USD هو $ -6,696.2543616000 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر 10 figs مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر 10 figs مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -596.36592674884 -2.30% 30 يوم $ -6,696.2543616000 -26.52% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر 10 figs (FIGS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر 10 figs: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 25,016$ 25,016 $ 25,016 24 ساعة مرتفع $ 26,450$ 26,450 $ 26,450 عالية طوال الوقت $ 117,193$ 117,193 $ 117,193 تغير السعر (1 ساعة) -0.22% تغير السعر (1يوم) -2.30% تغير السعر (7 أيام) -45.20%

معلومات سوق 10 figs (FIGS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: