توكنوميكس 10 figs (FIGS) اكتشف الرؤى الرئيسية حول 10 figs (FIGS)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات 10 figs (FIGS) 10 figs is literally 10 figs limited supply of ten delicious figs symbol of wealth & prosperity for centuries, now available on Solana. wtf is 10 figs? $figs is an entirely original meta let’s break it down 👇 figs is commonly used slang by CT shitposters, even normie traders and 9-to-5ers 6 figs, 7 figs, 8 figs, 9 figs, 10 figs what you earn, what you hold, what you’re worth, what you fumble, It’s all measured and discussed in figs tokenomics: tl:dr there are only 10 $figs Unlike your average 1,000,000,000 supply dogs, cats and stonks. Only 10 figs were created, and there will only ever be 10 memes part 1: beyond numbers & tokenomics… figs is a just a f****** fruit figs are frequently mentioned in the bible, symbolizing knowledge, prosperity & enlightenment. In ancient greece figs were considered a sacred fruit. memes part 2: fig heads we’re all just degens trying to make more figs. figs are on the mind, always. The fig head is a symbol of the degen, figga chads, political & cultural figgas. memes part 3: fig season As a new meta unlike any other, its time will come. Figgas are humble fig farmers, they plant seeds, tend to their crops, work for their bags and wait patiently to harvest figs when most ripe fig season is coming. memes part 4: fig brained = high IQ + retardio A unique meta, that is also super retarded, the perfect recipe for any memecoin. the community: what is a meme without a community? Their day one figgas and new holders alike stay, look out for each other and raid hard. Cooking up 500+ original memes, gifs, videos and stickers in the process it’s always a sunny day on the farm, so lock in الموقع الرسمي: https://www.10figs.xyz/ اشتر FIGS الآن!

توكنوميكس 10 figs (FIGS) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار 10 figs (FIGS)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 59.15K $ 59.15K $ 59.15K إجمالي العرض: $ 10.00 $ 10.00 $ 10.00 العرض المتداول: $ 10.00 $ 10.00 $ 10.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 59.15K $ 59.15K $ 59.15K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 117,193 $ 117,193 $ 117,193 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 3,359.95 $ 3,359.95 $ 3,359.95 السعر الحالي: $ 5,914.89 $ 5,914.89 $ 5,914.89 معرفة المزيد عن سعر 10 figs (FIGS)

توكنوميكس 10 figs (FIGS): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس 10 figs (FIGS) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن FIGS التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن FIGS التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس FIGS، استكشف السعر المباشر لتوكن FIGS!

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