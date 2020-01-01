توكنوميكس 10 figs (FIGS)
معلومات 10 figs (FIGS)
10 figs is literally 10 figs
limited supply of ten delicious figs
symbol of wealth & prosperity for centuries, now available on Solana.
wtf is 10 figs?
$figs is an entirely original meta
let’s break it down 👇
figs is commonly used slang by CT shitposters, even normie traders and 9-to-5ers
6 figs, 7 figs, 8 figs, 9 figs, 10 figs
what you earn, what you hold, what you’re worth, what you fumble, It’s all measured and discussed in figs
tokenomics:
tl:dr there are only 10 $figs
Unlike your average 1,000,000,000 supply dogs, cats and stonks. Only 10 figs were created, and there will only ever be 10
memes part 1:
beyond numbers & tokenomics…
figs is a just a f****** fruit
figs are frequently mentioned in the bible, symbolizing knowledge, prosperity & enlightenment. In ancient greece figs were considered a sacred fruit.
memes part 2:
fig heads
we’re all just degens trying to make more figs. figs are on the mind, always. The fig head is a symbol of the degen, figga chads, political & cultural figgas.
memes part 3:
fig season
As a new meta unlike any other, its time will come. Figgas are humble fig farmers, they plant seeds, tend to their crops, work for their bags and wait patiently to harvest figs when most ripe
fig season is coming.
memes part 4:
fig brained = high IQ + retardio
A unique meta, that is also super retarded, the perfect recipe for any memecoin.
the community:
what is a meme without a community?
Their day one figgas and new holders alike stay, look out for each other and raid hard. Cooking up 500+ original memes, gifs, videos and stickers in the process
it’s always a sunny day on the farm, so lock in
توكنوميكس 10 figs (FIGS) وتحليل الأسعار
استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار 10 figs (FIGS)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة.
توكنوميكس 10 figs (FIGS): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام
يعد فهم توكنوميكس 10 figs (FIGS) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل.
المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها:
إجمالي العرض:
الحد الأقصى لعدد توكن FIGS التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق.
العرض المتداول:
عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة.
إجمالي العرض:
الحد الأقصى الثابت لعدد توكن FIGS التي يمكن أن توجد في المجموع.
القيمة المخففة بالكامل (FDV):
يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول.
معدل التضخم:
يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل.
ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟
ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر.
محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل.
شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي.
ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم.
والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس FIGS، استكشف السعر المباشر لتوكن FIGS!
توقعات سعر FIGS
هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه FIGS؟ تجمع صفحة توقعات أسعار FIGS الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية.
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