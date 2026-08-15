Wise Monkey 今日價格

Wise Monkey (MONKY) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0,43%。目前 MONKY 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 MONKY。

Wise Monkey 目前市值在 $ 243 066 排名第 #-，流通供應量為 8,50T MONKY。過去 24 小時內，MONKY 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，MONKY 在過去一小時內波動了 -0,03%，過去7 天內波動了 +4,56%。過去一天，總交易量達到 --。

Wise Monkey（MONKY）市場資訊

市值 $ 243,07K$ 243,07K $ 243,07K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 285,96K$ 285,96K $ 285,96K 流通量 8,50T 8,50T 8,50T 總供應量 8 499 995 353 961,4 8 499 995 353 961,4 8 499 995 353 961,4

Wise Monkey 的目前市值為 $ 243,07K, 它過去 24 小時的交易量為 --。MONKY 的流通量為 8,50T，總供應量是 8499995353961.4，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 285,96K。