Vibe Coding Meta（VIBECODER）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00005919 $ 0.00007972 24H最低價 $ 0.00005919 24H最高價 $ 0.00007972 歷史最高 $ 0.00065667 最低價 $ 0.00005313 漲跌幅（1H） +0.83% 漲跌幅（1D） +19.54% 漲跌幅（7D） -1.02%

Vibe Coding Meta（VIBECODER）目前實時價格為 $0.00007131。過去 24 小時內，VIBECODER 的交易價格在 $ 0.00005919 至 $ 0.00007972 之間波動，市場活躍度顯著。VIBECODER 的歷史最高價為 $ 0.00065667，歷史最低價為 $ 0.00005313。

從短期表現來看，VIBECODER 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.83%，過去 24 小時內變動為 +19.54%，過去 7 天內累計變動為 -1.02%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Vibe Coding Meta（VIBECODER）市場資訊

市值 $ 69.17K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 69.17K 流通量 969.94M 總供應量 969,944,053.276032

Vibe Coding Meta 的目前市值為 $ 69.17K, 它過去 24 小時的交易量為 --。VIBECODER 的流通量為 969.94M，總供應量是 969944053.276032，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 69.17K。