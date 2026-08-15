tokenforge 今日價格

tokenforge (TKFG) 今日實時價格為 $ 0.01802383，過去 24 小時內變化了 0.25%。目前 TKFG 兌 USD 的匯率為 $ 0.01802383 每 TKFG。

tokenforge 目前市值在 $ 4,838,760 排名第 #-，流通供應量為 227.12M TKFG。過去 24 小時內，TKFG 的交易價格在 $ 0.01724857（低點）和 $ 0.01865618（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.188898，而歷史最低價為 $ 0.01175267。

短期表現方面，TKFG 在過去一小時內波動了 -1.33%，過去7 天內波動了 +1.20%。過去一天，總交易量達到 $ 11.40K。

tokenforge（TKFG）市場資訊

市值 $ 4.84M$ 4.84M $ 4.84M 成交量（24H） $ 11.40K$ 11.40K $ 11.40K 完全稀釋市值 $ 18.02M$ 18.02M $ 18.02M 流通量 227.12M 227.12M 227.12M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

tokenforge 的目前市值為 $ 4.84M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 11.40K。TKFG 的流通量為 227.12M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 18.02M。