Spawn 今日價格

Spawn (SPAWN) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 SPAWN 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 SPAWN。

Spawn 目前市值在 $ 34,021 排名第 #-，流通供應量為 899.99M SPAWN。過去 24 小時內，SPAWN 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，SPAWN 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +10.60%。過去一天，總交易量達到 --。

Spawn（SPAWN）市場資訊

市值 $ 34.02K$ 34.02K $ 34.02K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 34.02K$ 34.02K $ 34.02K 流通量 899.99M 899.99M 899.99M 總供應量 999,985,065.63483 999,985,065.63483 999,985,065.63483

Spawn 的目前市值為 $ 34.02K, 它過去 24 小時的交易量為 --。SPAWN 的流通量為 899.99M，總供應量是 999985065.63483，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 34.02K。