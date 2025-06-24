Solify100 價格 (S100)
今天 Solify100 (S100) 的實時價格爲 0.0012131 USD。目前其市值爲 $ 1.21M USD。S100 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Solify100 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Solify100 當天價格變化爲 +2.90%
- 其循環供應量爲 998.07M USD
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今天內，Solify100 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去30天內，Solify100 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去60天內，Solify100 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，Solify100 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|+2.90%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Solify100 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.47%
+2.90%
-34.59%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Solify100 is a transformative crypto project that integrates emotional wellness tools with financial innovation. Built on the Solana blockchain, Solify100 aims to create a compassionate and empowering ecosystem driven by AI agents, market sentiment intelligence, and a robust rewards system. Solify100's mission is to go beyond the meme coin narrative and shape a community-centric movement grounded in mental health and shared growth.
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|1 S100 兌換 VND
₫31.9227265
|1 S100 兌換 AUD
A$0.001856043
|1 S100 兌換 GBP
￡0.000885563
|1 S100 兌換 EUR
€0.001043266
|1 S100 兌換 USD
$0.0012131
|1 S100 兌換 MYR
RM0.005143544
|1 S100 兌換 TRY
₺0.048075153
|1 S100 兌換 JPY
¥0.175802452
|1 S100 兌換 RUB
₽0.095252612
|1 S100 兌換 INR
₹0.104387255
|1 S100 兌換 IDR
Rp19.886882064
|1 S100 兌換 KRW
₩1.648226839
|1 S100 兌換 PHP
₱0.069086045
|1 S100 兌換 EGP
￡E.0.060715655
|1 S100 兌換 BRL
R$0.006659919
|1 S100 兌換 CAD
C$0.001661947
|1 S100 兌換 BDT
৳0.148252951
|1 S100 兌換 NGN
₦1.880765978
|1 S100 兌換 UAH
₴0.050610532
|1 S100 兌換 VES
Bs0.1249493
|1 S100 兌換 PKR
Rs0.345405963
|1 S100 兌換 KZT
₸0.627245486
|1 S100 兌換 THB
฿0.039619846
|1 S100 兌換 TWD
NT$0.03578645
|1 S100 兌換 AED
د.إ0.004452077
|1 S100 兌換 CHF
Fr0.00097048
|1 S100 兌換 HKD
HK$0.009510704
|1 S100 兌換 MAD
.د.م0.011027079
|1 S100 兌換 MXN
$0.023097424