Kintara 今日價格

Kintara (KINS) 今日實時價格為 NT$ 0.002584，過去 24 小時內變化了 2.60%。目前 KINS 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.002584 每 KINS。

Kintara 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- KINS。過去 24 小時內，KINS 的交易價格在 NT$ 0.00231（低點）和 NT$ 0.002775（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --。

短期表現方面，KINS 在過去一小時內波動了 -0.04%，過去7 天內波動了 -24.43%。過去一天，總交易量達到 NT$ 62.11K。

Kintara（KINS）市場資訊

市值 ---- -- 成交量（24H） NT$ 62.11KNT$ 62.11K NT$ 62.11K 完全稀釋市值 NT$ 2.57MNT$ 2.57M NT$ 2.57M 流通量 ---- -- 總供應量 995,436,192.62 995,436,192.62 995,436,192.62 所屬公鏈 SOL

Kintara 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 62.11K。KINS 的流通量為 --，總供應量是 995436192.62，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 2.57M。