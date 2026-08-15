Solchat 今日價格

Solchat (CHAT) 今日實時價格為 $ 0.02495269，過去 24 小時內變化了 2.87%。目前 CHAT 兌 USD 的匯率為 $ 0.02495269 每 CHAT。

Solchat 目前市值在 $ 224,362 排名第 #-，流通供應量為 8.99M CHAT。過去 24 小時內，CHAT 的交易價格在 $ 0.02419063（低點）和 $ 0.02629884（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 19.32，而歷史最低價為 $ 0.01061032。

短期表現方面，CHAT 在過去一小時內波動了 +0.09%，過去7 天內波動了 -9.86%。過去一天，總交易量達到 $ 7.58K。

Solchat（CHAT）市場資訊

市值 $ 224.36K$ 224.36K $ 224.36K 成交量（24H） $ 7.58K$ 7.58K $ 7.58K 完全稀釋市值 $ 224.36K$ 224.36K $ 224.36K 流通量 8.99M 8.99M 8.99M 總供應量 8,991,475.659802195 8,991,475.659802195 8,991,475.659802195

Solchat 的目前市值為 $ 224.36K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 7.58K。CHAT 的流通量為 8.99M，總供應量是 8991475.659802195，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 224.36K。