Solanium 今日價格

Solanium (SLIM) 今日實時價格為 $ 0.00307213，過去 24 小時內變化了 0.41%。目前 SLIM 兌 USD 的匯率為 $ 0.00307213 每 SLIM。

Solanium 目前市值在 $ 307,182 排名第 #-，流通供應量為 99.99M SLIM。過去 24 小時內，SLIM 的交易價格在 $ 0.00303036（低點）和 $ 0.00308825（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 5.5，而歷史最低價為 $ 0.00302084。

短期表現方面，SLIM 在過去一小時內波動了 +0.01%，過去7 天內波動了 -7.95%。過去一天，總交易量達到 $ 541.61。

Solanium（SLIM）市場資訊

市值 $ 307.18K$ 307.18K $ 307.18K 成交量（24H） $ 541.61$ 541.61 $ 541.61 完全稀釋市值 $ 307.18K$ 307.18K $ 307.18K 流通量 99.99M 99.99M 99.99M 總供應量 99,991,886.204332 99,991,886.204332 99,991,886.204332

Solanium 的目前市值為 $ 307.18K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 541.61。SLIM 的流通量為 99.99M，總供應量是 99991886.204332，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 307.18K。