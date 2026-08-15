Shape 今日價格

Shape (SHAPE) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 11.47%。目前 SHAPE 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 SHAPE。

Shape 目前市值在 $ 232,770 排名第 #-，流通供應量為 602.11M SHAPE。過去 24 小時內，SHAPE 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00148011，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，SHAPE 在過去一小時內波動了 +0.85%，過去7 天內波動了 -22.89%。過去一天，總交易量達到 $ 3.29K。

Shape（SHAPE）市場資訊

市值 $ 232.77K$ 232.77K $ 232.77K 成交量（24H） $ 3.29K$ 3.29K $ 3.29K 完全稀釋市值 $ 3.87M$ 3.87M $ 3.87M 流通量 602.11M 602.11M 602.11M 總供應量 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Shape 的目前市值為 $ 232.77K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 3.29K。SHAPE 的流通量為 602.11M，總供應量是 10000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 3.87M。