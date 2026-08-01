STOC 今日價格

STOC (STOC) 今日實時價格為 NT$ 0.5701，過去 24 小時內變化了 0.05%。目前 STOC 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.5701 每 STOC。

STOC 目前市值在 NT$ 0.00 排名第 #3937，流通供應量為 0.00 STOC。過去 24 小時內，STOC 的交易價格在 NT$ 0.5696（低點）和 NT$ 0.5703（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 76.831532340708279387，而歷史最低價為 NT$ 0.8697639179245796175。

短期表現方面，STOC 在過去一小時內波動了 0.00%，過去7 天內波動了 +0.05%。過去一天，總交易量達到 NT$ 10.99K。

STOC（STOC）市場資訊

排名 No.3937 市值 NT$ 0.00NT$ 0.00 NT$ 0.00 成交量（24H） NT$ 10.99KNT$ 10.99K NT$ 10.99K 完全稀釋市值 NT$ 2.85BNT$ 2.85B NT$ 2.85B 流通量 0.00 0.00 0.00 總供應量 4,999,899,952 4,999,899,952 4,999,899,952 所屬公鏈 STOCHAIN

STOC 的目前市值為 NT$ 0.00, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 10.99K。STOC 的流通量為 0.00，總供應量是 4999899952，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 2.85B。